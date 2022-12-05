Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, ilanla duyurulan pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversiteye ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 02 Ocak – 09 Ocak 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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