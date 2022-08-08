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Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi 200’ü aşkın personel alıyor
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi 200’ü aşkın personel alıyor

Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 209 adet sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 13:37:00 -
Boğaziçi Üniversitesi 200’ü aşkın personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuruda bulunacak adayların, 07.08.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde istenen belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitenin Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ile ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek/İSTANBUL Tel: 0212 359 4991

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