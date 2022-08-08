Boğaziçi Üniversitesi 200’ü aşkın personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuruda bulunacak adayların, 07.08.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde istenen belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitenin Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ile ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek/İSTANBUL Tel: 0212 359 4991

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