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Gündem Boğaziçi provokatörlerinden polisimize ahlak dışı iftira!
Gündem

Boğaziçi provokatörlerinden polisimize ahlak dışı iftira!

Emniyet güçlerimize her türlü iftirayı atan Boğaziçi provokatörlerinden Eylem Zengin, polisimize 'çıplak arama' iftirası attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 23:55:00 -
Boğaziçi provokatörlerinden polisimize ahlak dışı iftira!

 Yeniakit.com.tr 

İzmir Üniversite Dayanışması adlı grup önceki hafta sokakları karıştırmak istemiş ve emniyet engeline takılmışlardı. Polise mukavemet ederek arbede yaşanmasına sebep olan 26 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen provokatörlerin avukatı Eylem Zengin, iki müvekkiline çıplak arama yapıldığını söyleyerek suç duyurusnda bulunduklarını ifade etti.

İHD de çirkin iftiraya ortak oldu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin de aynı çirkin iftiraya ortak olarak şunları söyledi: "Çıplak arama devlet kaynaklı cinsel şiddetin uzun yıllardır kullanılan bir yöntemidir. Boğaziçi eylemlerinde kadınlara yönelik cinsel işkence uygulanması, toplumsal direnişi çökertmeye yöneliktir."

İzmir Valiliği: Emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik bir yalan

İzmir Valiliği, Eylem Zengin ve diğer provokatörlerin ahlaksız iftirasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır." denildi.

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