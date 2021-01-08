Boğaziçi provokatörleri için Ankara'da bir araya geldiler: Polise mukavemet ederek taşkınlık çıkarttılar!

Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerine Ankara ve İzmir'den de destek geldi.

Polise saldırdılar

Ankara Güvenpark'ta toplanmak isteyen bir grup taşkınlık çıkartarak polise saldırdı. Emniyet güçlerinin etkisiz hale getirdiği gruptan bazıları göz altına alındı.

İzmir'de 'işkence' yalanı ile toplandılar!

İzmir'de ise Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İzmir Barosu, düzenlediği ortak basın açıklaması ile Boğaziçi provokatörlerine destek verdi.

Ahlaksızca 'çıplak arama' iftirası

Grup adına açıklama yapan avukat Hazal Aydın, çıplak arama ve zorla soyma fiillerinin işlendiği yalanına başvurarak provokatif ifadeler kullandı. Sözde hak savunucusu derneklerin avukatı şunları söyledi:

"Hak ve hukuk örgütleri olarak yıllardır her vesileyle dile getirdiğimiz gibi işkence ne savaş ne olağanüstü hal vb. hiçbir gerekçe ileri sürülmeksizin mutlak olarak yasaktır. Eğer gözaltına alınan kişilerin aranmasını gerektirecek yasal bir zorunluluk varsa bile bu işlem mutlaka insanlık onuruna ve üstü aranan kişilerin mahremiyetine saygılı olacak şekilde ve aynı zamanda ölçülülük, yasallık ve gereklilik ilkeleri çerçevesinde yapılmak zorundadır. Oysa kolluk güçleri ve mülki amirler bu ilkeleri çiğneyerek açıkça suç işlemişlerdir."