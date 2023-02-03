Boğaziçi davasında karar açıklandı!
Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Melih Bulu'yu bahane ederek provokatif eylemlere katılan öğrencilere, 6'şar ay hapis cezası verildi.
Yeniakit.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane edip provokatif eylemlere imza atan öğrenci görünümlü provokatörlerin davasında karar açıklandı.
Yargılanan 14 öğrencinin tamamına "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar ay hapis cezası verdi.
Araba üstünde tepinene 1 yıl 6 ay ceza!
Öte yandan Bulu'nun arabasının üzerine çıkan B.G. hakkında kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 6 ay, E. K. hakkında da kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Duruşmanın Hakimi Talip Ergen, yargılanan 14 öğrencinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatine karar verdi.
Bu arada mahkemede salonda taşkınlık çıkartan seyircilerin çıkartılmasın karar verildi. Yardım alınan polis, içeridekileri salon dışına çıkarttı.