Boğaz'daki yüz milyonlarca liralık ultra lüks villalarını mal varlığında göstermedi! Ekrem milyarlık sarayını gizlemiş

Göreve geldiği 5 yılda adrese teslim ihalelerle, yandaş kadrolaşma rezaletiyle ve kara para skandallarıyla anılan ve İstanbul’un bütçesini kendi konforuna harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir rezaleti daha patlak verdi. Yıllarca Beylikdüzün’de ikamet ettiği halde İBB Başkanı olur olmaz Rumelihisarı’ndaki belediyeye ait tarihi “Hisar Üstü Konağı”nı 20 milyon fazla tadilat masrafı harcayarak şahsi kullanımına tahsis eden İmamoğlu’nun şimdi de Boğaz’a bakan ultra lüks 3 adet saray yavrusu inşa ettiği ortaya çıktı.

1.5 milyarlık villalar

Seçim öncesi “her şeyim şeffaf” diyerek göz boyayan Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan ve değeri ortalama 15 milyon dolardan başlayan villalar, Sarıyer Reşitpaşa’da Boğaz ve FSM Köprüsü manzaralı bir konumda yer alıyor. Emirgan Korusu’nun hemen üstünde yükselen ve 2 kat + 1 bodrumdan oluşan bir villa kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilirken, bitişikteki iki villada ise tadilat çalışmaları sürüyor. Saray yavrusu villalarda yüzme havuzu, spor salonu, sauna gibi pek çok lüks detayın düşünüldüğü ifade ediliyor. İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin denetlemesi gereken inşaat halindeki villada ise çatıya kadar yükselen asansör kulesinin projeye aykırı olduğu ve villada kaldırım payına da uyulmadığını iddia ediyor.

Kendine dönüşüm

Bir dönem Belediye Başkanlığı da yaptığı Beylikdüzü’de yıllardır ikamet eden Ekrem İmamoğlu, olası bir İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçelerden biri olan Beylikdüzü’den Sarıyer’e taşınmaya hazırlanıyor. Emirgan Korusu’nun hemen üstünde, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi, Osman Barlas Caddesi 17 numarada(625 ada, 176 parsel) 1990’ların başında yapılan havuzlu villayı emekli bir bürokrattan satın alan Ekrem İmamoğlu, 1993’ten 2018’e kadar çekilen uydu fotoğraflarında net şekilde görülen beyaz villayı İBB Başkanı seçildikten bir süre sonra yıktırdı. 3 yıl kadar dümdüz bir alan olarak kalan bu noktada geçen yıl yapı için izin alan Ekrem İmamoğlu, lüks bir malikâne inşaatına başladı.

Her türlü konforun düşünüldüğü bu lüks villa, 2 kat ve altta 1 bodrum şeklinde tasarlandı. Bodrum katta sauna, spor salonu gibi her türlü konfor yer alıyor. Aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat tarafından bir mimarlık şirketine yaptırılan villa inşaatında işçiler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekrem'in sarayları

Boğaz manzaralı malikanesiyle neredeyse bitişik olan 20 metre mesafedeki 625 ada 196 parselde yer alan mevcut iki lüks villada da ise benzeri görülmemiş bir hülleye imza atıldı. İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villalar, kendisine yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM’nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından 2021 yılında kurulan, gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren Güllüce Tarımcılık A.Ş. üzerine alındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu İnşaat tarafından bir mimarlık şirketine taşere edilen ve inşası süren villanın Boğaziçi gerigörünüm Bölgesi’nde yer aldığı belirtiliyor. Villada çatıya kadar yükselen asansör kulesinin de projeye aykırı olduğu iddia ediliyor. Bazı komşular, villada kaldırım payına da uyulmadığını iddia ediyor. Bu usulsüzlükleri İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi’nin denetlemesi gerekiyor.

Sosyeteye giriyor

Ekrem İmamoğlu’nun yaptırdığı villanın hemen bitişiğinde ünlü popçu Serdar Ortaç oturuyor. Birkaç metre mesafede Kuveyt İstanbul Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Nesrin Nas, merhum Hayri Kozakçıoğlu, İpek Ayaydın, Cevahir Ailesi’nin yakınları, Yazıcı ailesinin yakınları, Hacısalihoğlu ailesi ve yakınları gibi isimler de ikamet ediyor. Ayrıca bu 3 villa için her biri yaklaşık 1,5 ton ağırlığında 3 adet jeneratör de getirilmiş.