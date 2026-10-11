Boğaz'da kabus gibi dakikalar: Dev şilep makine arızası yüzünden Kanlıca'da sürüklendi!
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Bulgaristan'dan İtalya'ya seyrüsefer halinde olan "IVYAN" isimli Malta bayraklı dev yük gemisi, İstanbul Boğazı'nın ortasında yaşanan makine arızası nedeniyle bir anda kontrolden çıkarak Kanlıca önlerinde tehlikeli bir şekilde sürüklenmeye başladı. Facianın eşiğinden dönülen bu kritik dakikalarda boğaz trafiği güvenlik gerekçesiyle derhal çift yönlü olarak askıya alındı.
Bingöl'de yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Eski Genç yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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