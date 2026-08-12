Boğaz’da endişelendiren manzara: Yunuslar bir bir ölüyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Karacabey Boğazı’nda son günlerde aralıklarla yaşanan yunus ölümleri, bölge sakinlerini huzursuz etti.
Karacabey Boğazı’nda birkaç gün arayla kıyıya vuran ölü yunuslar, vatandaşlar arasında merak ve endişeye neden oldu. Bölgeye giden vatandaşlar, kıyıda ölü yunuslarla karşılaşmanın üzücü olduğunu belirterek, ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi. Kıyıya vuran bir yunus balığı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.