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Gündem "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin" İmamoğlu, Bursa'da bu sözlerle karşılandı
Gündem

"Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin" İmamoğlu, Bursa'da bu sözlerle karşılandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bursa'ya gitti. Ziyareti esnasında tarihi Bursa Ulucami'ye de ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu'na bir vatandaş, "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" diyerek İBB Başkanı'na tekpisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 08:41:00 -

Bursa'ya bir dizi ziyaret için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tarihi Bursa Kapalı Çarşı girişinde Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun ziyareti öncesi kepenk kapatan çarşı esnafı toplanıp İmamoğlu ve beraberindekilerin çarşıdan geçişlerine izin vermedi. Geri dönmek zorunda kalan İmamoğlu çarşı ziyaretini yarım bıraktı. Ulucami'de cuma namazı kılan İmamoğlu'na cami cemaati, "Sen boğaza git" diye tepki gösterdi.

"PKK'NIN YANINA GİT SEN"

Bursa'nın CHP'li Gemlik, Nilüfer, Mudanya ilçelerine ziyarette bulunmak için sabah erken saatlerde Bursa'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma namazını Ulucami'de kılmak için Bursa şehir merkezine de uğradı. Ezan okunduğu sırada Ulucami'ye gelen İmamoğlu'nu cami girişinde partili grubu karşıladı. Cuma namazı sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na cemaat içiresinden tepki gösteren yaşlı bir adamın "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" şeklindeki sözleri İmamoğlu'nda adeta soğuk duş etkisi yaptı. Dışarıya çıkarılan yaşlı adam cami çıkışında da tepki göstermeye devam edince kalabalık tarafından yuhalandı. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.

KAPALI ÇARŞI'DA BAŞKAN ERDOĞAN SLOGANLARI

Cuma namazı sonrası büyük bir kalabalıkla kapalı çarşıya doğru inen Ekrem İmamoğlu, havlucular ve bıçakçılar çarşı esnafını gezmek istedi. Ancak havlucular çarşısı girişinde toplanan kalabalık İmamoğlu ve beraberindekileri Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıladı. Camideki tepkinin şokunu yaşayan İmamoğlu bir şokta çarşıda yaşayınca esnaf ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun ziyareti öncesi kepenk kapatan çarşı esnafı havlucular çarşısı ile bıçakçılar çarşısının bağlantı noktasına adeta etten duvar örüp aşağıya geçişe izin vermedi. İki grup arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri araya set çekerek önlem aldı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünü kapatmaması için zaman zaman kalabalığı uyarırken İmamoğlu ile görüşmek istemeyen bir esnafında iş yerinin önündeki eşyalarına zarar verildi.

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Yorumlar

şüayıp

İstanbula ne ektinde Bursa dan ne biçecen

Nadir

Seçim geldi münafık ekrem müslüman pozuna girdi bukalemun bu adam yazık müslümanım deyipde bu münafıga sevgi besleyen guruha
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