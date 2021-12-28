Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm
Başta mevsim geçişleri olmak üzere birçok iklim şartının neden olduğu boğaz gıcıklanması her yaşta insanda görülebilir
Havaların bir ısınıp bir soğuması nedeniyle solunum yolları hastalıklarında da artış gözlemlenmektedir. Bu gibi etmenler bir süre sonra kişilerde boğazda gıcık tarzında bir öksürüğe yol açar. Bu hissin nedeni; boğazda biriken sıvının bir süre sonra gıcığa sonrasında da kuru öksürüğe dönüşmesidir.
Öksürük ve boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte o tarifler...
Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm
-Bir su bardağı suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle elde edilen karışımla iki saatte bir yapılan gargara, boğaz ağrılarının hafifletilmesinde etkilidir.
-Ilık su ile karıştırılmış bal içmek de boğazı yumuşatacak ve ağrıları hafifletecektir.
-Ayrıca ballı ılık su içmek boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir sorusunun da en etkili cevaplarından birisidir.
-Tuzlu su ile gargara yapmak da boğazı rahatlatacaktır