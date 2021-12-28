Havaların bir ısınıp bir soğuması nedeniyle solunum yolları hastalıklarında da artış gözlemlenmektedir. Bu gibi etmenler bir süre sonra kişilerde boğazda gıcık tarzında bir öksürüğe yol açar. Bu hissin nedeni; boğazda biriken sıvının bir süre sonra gıcığa sonrasında da kuru öksürüğe dönüşmesidir.

Öksürük ve boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte o tarifler...

Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm

-Bir su bardağı suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle elde edilen karışımla iki saatte bir yapılan gargara, boğaz ağrılarının hafifletilmesinde etkilidir.

-Ilık su ile karıştırılmış bal içmek de boğazı yumuşatacak ve ağrıları hafifletecektir.

-Ayrıca ballı ılık su içmek boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir sorusunun da en etkili cevaplarından birisidir.

-Tuzlu su ile gargara yapmak da boğazı rahatlatacaktır