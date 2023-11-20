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Yerel Boğa saldırısı can aldı!
Yerel

Boğa saldırısı can aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 10:06:00 - 2023-11-20 10:16:52
Boğa saldırısı can aldı!

Muğla'da bir kişi boğa saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin eşinin de 10 yıl önce boğa saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı. İşte 'Boğa saldırısı can aldı!' başlıklı haberin detayları.

Muğla'da bir kişi boğa saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin eşinin de 10 yıl önce boğa saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı. İşte 'Boğa saldırısı can aldı!' başlıklı haberin detayları.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Ovakışlacık Mahallesi'nde 4 gün önce satın aldığı boğayı kamyonete yüklemek isteyen 86 yaşındaki Nahit Parıldar, hayvanın saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Parıldar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Parıldar, hayatını kaybetti.

ÜZEN DETAY

Parıldar, ilçede düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Parıldar'ın eşi Bingül Parıldar'ın da 10 yıl önce ahırda hayvanlara bakım yaparken bir ineğin altında kalması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Boğa saldırısı can aldı!

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