Boğa kapıda mı? BTC ve kripto para piyasasında son durum

Bitcoin'in fiyatı, son yedi gün içinde %20'nin üzerinde yükseldi ve 30.000 dolar gibi önemli bir kilometre taşını kıran şaşırtıcı bir artışa tanık oldu. Bu olağanüstü ralli, yatırımcıları ve BTC'yi nelerin beklediğini araştırmasına neden oldu. Peki Bitcoin'e ne oldu? İşte BTC ve kripto para piyasasında son durum...

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın son dönemde olası faiz artışları ve enflasyon endişelerine ilişkin açıklamaları tartışmayı alevlendirdi. Ek olarak, önde gelen bir finans firması olan Valkyrie'nin Bitcoin spot ETF pazarına girişi, kripto para biriminin gelecekteki beklentilerine daha fazla dikkat çekti.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Meclis Finansal Hizmetler Komitesi huzurunda hazırladığı açıklamalarında, bu yıl daha fazla faiz artırımı olasılığına işaret etti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), art arda on faiz artırımı gerçekleştirdikten sonra bu hafta daha fazla faiz artırımını durdurmayı kabul etti.

BTC SON DURUM 22.06.2023

Bitcoin, önemli bir artış yaşıyor, 30.133 dolara ulaştı. Öncü kripto para birimi Perşembe günü %5'in üzerinde bir artış kaydetti. Bitcoin'in fiyatının 30.800 dolara yükselme durumu, birkaç BTC spot ETF başvurusunun sunulmasından kaynaklandı.

BTC/USDT paritesi, 30.000 dolar direnç seviyesinin başarılı bir şekilde kırılmasının ardından dikkate değer bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Bir sonraki hedef, Bitcoin'in fiyat hareketi için olumlu bir görünüm gösteren 31.000 dolar. 28.900 dolar seviyesine doğru küçük bir düzeltme, kritik seviyenin üzerinde bir pozisyonun sürdürülmesi, daha fazla yukarı ivme için elverişli koşullar yaratabilir.

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Bitcoin, 30.000 dolar seviyesinin üzerindeki konumunu sürdürürse, bir sonraki direnç seviyesi olan 31.000 dolara doğru potansiyel bir yükselişin yolunu açacaktır.