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Spor Boey'den kötü haber
Spor

Boey'den kötü haber

Galatasaray'da Sacha Boey, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:30:00 -
Boey'den kötü haber

Galatasaray'da Sacha Boey, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Boey, tedavisini sürdürmek için ülkesi Fransa'ya gitti. Oyuncu, 3 hafta boyunca Fransa'da tedavi görecek.

Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu 1 gol kaydetti.

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, GS TV'de yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Sacha Boey ile ilgili olarak bilgi eksikliğinden dolayı çok fazla spekülasyon yapılıyor. Sanıyorum bilgi eksikliğinden; çünkü herkesin bir fikri var ama konuyla ilgili bilgisi yok. Sevgili kardeşimizi normal şartlarda oynatabilmek için performans ekibimiz tarafından gerçekleştirilen belli bir test programı söz konusu. Bu test programını tam anlamıyla tamamlayamadığında çok büyük risk oluşuyor. Çünkü oyuncu çok yüksek hızlarda koşan ve hızıyla oynayan bir oyuncu. Sosyal medyada sakatlık konusunda iki-üç hafta söylemleri oluyor ama bu söylemler hiçbir zaman resmi ağızdan, bizim tarafımızdan ifade edilmiyor. O yüzden lütfen sevgili Galatasaray taraftarının bizim söylediklerimizi önemsemesini, ciddiye almasını rica ediyorum. Böyle bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değil. Oyuncunun fizik yapısından kas yapısına kadar, psikolojik dediğimiz, yani mikroskop altında incelediğinizde gördüğünüz yapısına kadar değişiklik gösteriyor. Özellikle Sasha gibi çok yüksek patlayıcı kuvveti olup da çok hızlı koşan oyuncularda belli bir zaman vermek çok daha zor. Çünkü bu oyuncular ligin çok üstünde ortalama hızlara çıkıyorlar. Bizim için önemli olan bu hızlara çıktığında problem yaşamaması. O yüzden performans ekibimiz bu testlerde istediğimiz sonuçları görmediği için ve aynı zamanda buralarda ufak tefek daha başka sıkıntılar ortaya çıktığını gördüğümüzden dolayı oyuncunun daha sağlıklı dönmesini sağlamak adına belli bir zamana ihtiyacımız var."

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