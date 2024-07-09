Yine Boeing yine skandal: Uçuş esnasında aniden koptu...

Dünyaca ünlü havacılık devi Boeing, yine bir sorunla gündeme geldi: 2019 ve 2020 yıllarında yaşadığı iki ölümcül kaza ile dünyanın gündemine oturan Boeing, bu hafta içerisinde ilginç bir durumla daha havacılık gündemine oturdu ve uçuş esnasında tekerleğinin kopmasıyla olay yarattı.

Yine Boeing, yine uçuş esnasında ilginç bir kaza

Los Angeles’tan Denver’a gitmek için harekete geçen United Airlines Boeing 757-200’ün tekerlekleri bir anda yere düştü. Yetkililerden gelen bilgilere göre düşen tekerlek herhangi bir hasara sebep olmadı ve uçuş herhangi başka bir sorun yaşanmadan varış yerine ulaşılarak tamamlandı.

Boeing 757-200 tipi uçak, Los Angeles’tan yerel saatle sabah 7:15 civarında kalkış yaptı ve Denver Uluslararası Havalimanı’na yerel saatle 10:10 civarında indi.

Uçaktan düşen tekerleğin Los Angeles’ta, henüz net olarak açıklanmayan bir yerde bulunduğu yetkililer tarafından açıklandı. YouTube’da paylaşılan bir videoda, LAX’teki pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında, yakındaki bir uçağın lastiğinin çıktığını fark ettikleri de belli oldu.

İşte yetkilinin açıklamaları:

“United 1001 sefer sayılı uçak, Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış sırasında bir tekerleğini kaybetmesine rağmen Denver’a güvenli bir şekilde iniş yaptı. Tekerlek Los Angeles’ta bulundu ve bu olayın nedenini araştırıyoruz.”

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