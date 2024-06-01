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Teknoloji Boeing'in ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi
Teknoloji

Boeing'in ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 23:38:00 -
Boeing'in ilk astronotlu uçuş denemesi ikinci kez ertelendi

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi bir kez daha ertelendi.

İçerisinde iki NASA pilotunun yer aldığı Starliner mekiği, fırlatma için geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sistemi tarafından durduruldu.

Bilgisayarların geri sayımı neden iptal ettiği bilinmezken, fırlatış ikinci kez ertelendi.

United Launch Alliance'tan Dillon Rice, fırlatma kontrolörlerinin verileri değerlendirdiğini açıkladı.

Starliner'ın ilk fırlatış denemesi ise 6 Mayıs'ta "valf arızası" nedeniyle ertelenmişti.

NASA, astronotları uzay istasyonuna taşımaları için yaklaşık 10 yıl önce Boeing ve SpaceX ile anlaşmış, şirketlere milyarlarca dolar ödemişti.
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Starliner mekiği 2019'daki insansız fırlatış denemesinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşememişti.


Kaynak: AA

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