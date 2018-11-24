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"BodRUN Ultra Maratonu" başladı

Maratona, 4 farklı etapta, 15 ülkeden yaklaşık 950 sporcu katılıyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 00:18
"BodRUN Ultra Maratonu" başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "BodRUN Ultra Maratonu" 100 kilometrelik koşuyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen maratonun 100 kilometre etabının başlangıcı, Bodrum Belediye Meydanı'nda yapıldı.

Maratona katılan 2'si kadın 26 atlet, hazırlıklarını tamamlayıp starttaki yerini aldı. Görevlilerin ve alanda bulunanların hep birlikte yaptığı geri sayımla maratonun startı verildi.

Yarışmaya Yunanistan'dan katılan Maria Eleftheriadou, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un güzel bir yer olduğunu ve maratona katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmacı Kemal Kukul, bu yıl Fransa'da düzenlen 101 kilometrelik patika yarışında 50-55 yaş kategorisinde birinci olduğunu ve bu yarışmada da iddialı olduğunu ifade etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü ve "BodRUN Ultra Maratonu" gözlemcisi Veysel Güler, maratona 15 ülkeden 950 sporcunun katıldığı kaydetti.

Güler, yarışmacıların 10, 23, 50 ve 100 kilometreden oluşan 4 etapta mücadele edeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 00:18
  1. "BodRUN Ultra Maratonu"
  2. Bodrum
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