



MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde üçüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'nda, 10, 23 ve 50 kilometre koşuları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, yarışların startı Belediye Meydanı'nda verildi.

Dün gece yarısından önce 100 kilometre mücadelesinin startı verilen etkinliğin gündüz bölümünde, 50, 23 ve 10 kilometre yarışları başlatıldı. Çocukları spora özendirmek amacıyla kısa mesafeli çocuk yarışı da yapıldı.

15 ülkeden yaklaşık 950 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda, çocuk sporcularla birlikte 600'e yakın koşucu yer aldı.

Mücadelelerinin büyük bölümü doğayla iç içe geçen yarışçılar arasında, hatıra fotoğrafı çektirenler oldu. Çocukları ve evcil hayvanlarıyla yarışa katılanların da bulunduğu etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

BodRUN Ultra Maratonu, bugün ödül töreniyle sona erecek.