Bodrum’u fırtına vurdu! İşte o görüntüler
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkiledi. Rüzgar, hissedilen hava sıcaklığını da düşürdü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ve Marmaris arasında kuzeyli yönlerden fırtına beklendiğini duyurmuştu. Dün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar bugün fırtınaya dönüştü. Fırtınada oluşan dalgalar nedeniyle Torba Koyu'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
Dev dalgalar Yarımada'nın kuzey sahillerine vurdu. Fırtına nedeniyle denizcilere denize çıkmama uyarısında bulunuldu.
Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen fırtına nedeniyle yarın (Salı) Bodrum- Datça arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.