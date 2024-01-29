  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bodrum’u fırtına vurdu! İşte o görüntüler
Yaşam

Bodrum’u fırtına vurdu! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-01-29 18:13:00 - 2024-01-29 18:14:02

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkiledi. Rüzgar, hissedilen hava sıcaklığını da düşürdü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ve Marmaris arasında kuzeyli yönlerden fırtına beklendiğini duyurmuştu. Dün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar bugün fırtınaya dönüştü. Fırtınada oluşan dalgalar nedeniyle Torba Koyu'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
Dev dalgalar Yarımada'nın kuzey sahillerine vurdu. Fırtına nedeniyle denizcilere denize çıkmama uyarısında bulunuldu.
Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen fırtına nedeniyle yarın (Salı) Bodrum- Datça arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23