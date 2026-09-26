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Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir

TRT 1’in izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, pazar akşamı yüz seksen altıncı bölümüyle ekrana gelecek.

#1
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak?

#2
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir

Ender’in kaçırılmasından sonra öfkelenen Altay, yuvaya döner; ama onun en büyük önceliği oğluna kavuşmaktır. Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir.

#3
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir

Korkut ve Yahya arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Şahin, hesap etmediği sonuçlara katlanmak zorunda kalır. Bahar’ın nihayet sahaya inmesi ise Korkut için bir başka zorluk olacaktır.

#4
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir

Ulak, Ender vasıtasıyla Altay’ı ve Teşkilat’ı yenme peşindedir. Azra ise bu büyük denklemde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Düşman amacına ulaşamayacaktır çünkü artık kurt uyanmıştır…

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