Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir
TRT 1’in izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, pazar akşamı yüz seksen altıncı bölümüyle ekrana gelecek.
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TRT 1’in izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, pazar akşamı yüz seksen altıncı bölümüyle ekrana gelecek.
Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak?
Ender’in kaçırılmasından sonra öfkelenen Altay, yuvaya döner; ama onun en büyük önceliği oğluna kavuşmaktır. Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir.
Korkut ve Yahya arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Şahin, hesap etmediği sonuçlara katlanmak zorunda kalır. Bahar’ın nihayet sahaya inmesi ise Korkut için bir başka zorluk olacaktır.
Ulak, Ender vasıtasıyla Altay’ı ve Teşkilat’ı yenme peşindedir. Azra ise bu büyük denklemde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Düşman amacına ulaşamayacaktır çünkü artık kurt uyanmıştır…
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