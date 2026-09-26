Yıllara meydan okuyor: Bu evi diğerlerinden ayıran bir özelliği var!
ABD'nin Massachusetts eyaletinde eski gazetelerden inşa edilen yazlık ev, 100 yıl geçmesine rağmen sapasağlam ayakta duruyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde eski gazetelerden inşa edilen yazlık ev, 100 yıl geçmesine rağmen sapasağlam ayakta duruyor.
Massachusetts eyaletinde makine mühendisi Elis F. Stenman tarafından hayata geçirilen proje, gazete kağıdının dayanıklılığını test etmek amacıyla başlatıldı. Mühendis Stenman, 215 kat gazete sayfasını un, su ve elma kabuklarından hazırladığı özel bir yapıştırıcıyla presleyerek kalın duvar panelleri oluşturdu. Dış yüzeyi koruyucu vernikle kaplanan bina, bölgenin sert ve nemli deniz havasına yıllardır meydan okuyor.
Eşyalar da gazeteden yapıldı Kağıdın sağlamlığını gören Stenman, evin içindeki mobilyaları da rulo yaptığı gazete çubuklarıyla imal etti. Masadan sandalyeye, kitaplıktan çalışan bir duvar saatine kadar neredeyse tüm eşyalar kağıttan üretildi.
Duvarların boyanmaması sayesinde 1920'li yılların tarihi manşetleri günümüze kadar ulaştı. Charles Lindbergh’in 1927’deki tarihi okyanus ötesi uçuşu ve 1928 ABD başkanlık seçimlerinin haberleri halen evin duvarlarında okunabiliyor.
1930 yılından bu yana müze olarak hizmet veren kağıt ev, geri dönüşümün yüzyıl önceki en somut örneği olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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