Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TABLO NASIL? Açıklanan verilerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin sanayileşme ve altyapı oranlarına bağlı olarak farklı gelir dilimlerinde yer aldığı görüldü. Şanlıurfa (188 bin 144 TL), Ağrı (194 bin 660 TL) ve Van (203 bin 49 TL) kişi başı GSYH sıralamasında alt sıralarda yer alırken; Gaziantep (318 bin 204 TL), Adıyaman (327 bin 509 TL) ve Şırnak (306 bin 150 TL) gibi iller kendi bölgelerinde orta-üst gelir grubunda kendilerine yer buldu.