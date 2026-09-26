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Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin GSYH'si en yüksek illeri belli oldu.

#1
Foto - Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri doğrultusunda, Türkiye’nin ekonomik üretiminin ve kişi başına düşen GSYH’nin en yüksek olduğu iller netleşti. Sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörlerinin illere göre sergilediği performans, refah seviyesinin Türkiye genelindeki dağılımını bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

ZİRVEDE SANAYİ VE ENERJİ İLLERİ YER ALIYOR Listede üst sıraları sanayi üretimi, madencilik, hizmet ve enerji sektörlerinin yoğun olduğu iller paylaşıyor. 2024 yılı cari fiyatlarıyla kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılada dikkat çeken başlıca iller ve rakamlar şu şekilde sıralandı:

#3
Foto - Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

TUNCELİ ZİRVEYİ ZORLUYOR: Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Tunceli, 2024 yılında kişi başına 478 bin 675 TL'lik GSYH değeriyle bölgenin ve Türkiye'nin kişi başına GSYH'si en yüksek illerinden biri olarak listede öne çıktı.

#4
Foto - Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ SANAYİ MERKEZLERİ: Çankırı 430 bin 386 TL ve Kastamonu 395 bin 56 TL ile üst grupta yer alırken, Batı Karadeniz'in maden ve sanayi kenti Zonguldak ise kişi başına 364 bin 851 TL’lik üretime imza attı.

#5
Foto - Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

ERZİNCAN, ARTVİN, ARDAHAN: Erzincan 394 bin 311 TL, Artvin 390 bin 108 TL ve Ardahan 385 bin 104 TL ile yüksek kişi başı GSYH seviyelerine ulaşarak bölgesel ortalamaların üzerine çıktı.

#6
Foto - Geliri en yüksek iller belli oldu! Büyükşehirler ters köşe yaptı!

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TABLO NASIL? Açıklanan verilerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin sanayileşme ve altyapı oranlarına bağlı olarak farklı gelir dilimlerinde yer aldığı görüldü. Şanlıurfa (188 bin 144 TL), Ağrı (194 bin 660 TL) ve Van (203 bin 49 TL) kişi başı GSYH sıralamasında alt sıralarda yer alırken; Gaziantep (318 bin 204 TL), Adıyaman (327 bin 509 TL) ve Şırnak (306 bin 150 TL) gibi iller kendi bölgelerinde orta-üst gelir grubunda kendilerine yer buldu.

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