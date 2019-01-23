Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. İlk maçı Yeni Malatyaspor 3-2 kazanmıştı. Peki Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. İlk maçı Yeni Malatyaspor 3-2 kazanmıştı. Peki Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları VIP tribün 50, diğer tribünler 30 TL olarak belirlendi. Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Bu sezon Türkiye Kupası'nda tarihinin en iyi başarısını gösterip Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyerek 2 Süper Lig takımını birden saf dışı bırakan Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'la son 16 turunda oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 yenildi. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu, taraftarlarının desteğiyle rövanşı kazanıp çeyrek finale çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.

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