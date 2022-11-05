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Spor Bodrumspor-Boluspor maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Bodrumspor-Boluspor maçı saat kaçta CANLI İZLE

TFF 1.Lig’in 12.haftasında son derece önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler Bodrumspor ile Boluspor arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını, şifresiz kanaldan verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Bodrumspor Boluspor maçını hangi kanal verecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 11:37:00 -
Bodrumspor-Boluspor maçı saat kaçta CANLI İZLE

1.Lig’de 12.hafta 4 Kasım Cuma akşamı başladı. Ligi yakından takip edenler Bodrumspor-Boluspor maçını araştırmaya başladı. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Bodrumspor-Boluspor maçı saat kaçta CANLI İZLE

1.Lig’in 12.haftasında bugün Bodrumspor sahasında Boluspor’u konuk edecek. Maç saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Max 1 ve  TRT Avaz’dan naklen yayımlanacak.

 

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