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Bodrumluların 'tanzim' isteğine Erdoğan'dan dikkat çeken cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 'kuyruklar geri döndü' diyerek tanzim satışları eleştiren muhalefete cevaben 'bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu' ifadesini kullandı. Bodrumluların tanzim satış istemesi üzerine de Erdoğan 'nasıl yapalım, CHP'li belediye kabul etmiyor' yanıtını verdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:07
Bodrumluların 'tanzim' isteğine Erdoğan'dan dikkat çeken cevap

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarla fiyatların yarıya düştüğünü belirtti.

"Bu kuyruklar varlık kuyruğu"

Bodrumluların "biz de tanzim satış istiyoruz" sloganları üzerine Erdoğan, "nasıl yapalım, buradaki belediye buna yanaşmıyor ki" cevabını verdi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Diyorlar ki, şimdi yine kuyruklar var. Bay Kemal! Bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bizim kuyruklar varlık kuyruğu.

"CHP'li belediye tanzim satışa yanaşmıyor"

Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler, siz mi yapmak istiyorsunuz! Hemen tanzim satış merkezlerini kurduk ve bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Olay bu.

(Bodrum'a da istiyoruz sloganları) Nasıl yapalım. Şimdi burada CHP Belediyesi var. Onlar bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce 'evet' dedi, sonra o da vazgeçti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:07
  1. İzmir
  2. Muğla
  3. bodrum
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. SİYASET Haberleri

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