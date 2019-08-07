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Bodrum’daki yangın 6 saat sonra söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan yangında 30 hektarlık alanın kül olurken, Milas ilçesindeki yangında da 6 hektarlık alan yandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:19
Bodrum’daki yangın 6 saat sonra söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan yangında 30 hektarlık alanın kül olurken, Milas ilçesindeki yangında da 6 hektarlık alan yandı.


Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve Bayır köyü etrafını saran yangına 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Alevleri söndürmek için Mumcular Mahallesi’ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahale edenlere su ve ayran taşırken bazıları da ellerine aldıkları kürekler ve süpürgelerle yangın söndürmeye çalıştı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ve orman işçilerine 122 ekipleri müdahale etti. Bayır bölgesinde 30 hektarlık alanda etkili olan yangın ekipler tarafından yaklaşık 6 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.



Milas’taki yangın da kontrol altına alındı


Milas ilçesinin Tuzabat bölgesinde çıkan ve havadan karadan müdahale edilen yangın da kontrol altına alındı. 6 hektarlık alanın yandığı alanda soğutma çalışmaları sürerken, iki yangına toplam 19 arazöz 31 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 14 helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 5 itfaiye aracı ile birlikte 125 araç ve 310 personel müdahalede bulundu.



Ahırlar ve kovanlar yandı


Öte yandan Bayır köyündeki yangında bazı evlerin ahırları, kışlık samanları küle oldu. Arıcılıkla uğraşan bazı vatandaşların arı kovanları yandı döndü. Bahçeleri ve ekinleri yanan birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.



Kaymakam Yılmaz ve BAşkan Aras bölgede inceleme yaptı


Bölgeye Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yangın büyük bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri, ekiplerimizin hızlı mücadelesiyle zarar görmedi çok fazla. Bir köylümüzün samanlığı ve bir vatandaşımızın arı kovanları yandı. Köylü halkımızın zeytin ağaçlarında büyük zarar var. Bölgedeki çamlık alanda ciddi zarar var. Helikopterler havandan soğutma çalışmaları yapıyor. Bazı evlere çok yaklaştı alevler. Köylü halkı dumandan etkilenmesin diye tahliye edildi köy halkı, sonra herkes evlerine döndü” dedi.


Aras vatandaşlar uyararak, “vatandaşlara seslenmek istiyorum. Ormanda yaptıkları tüm faaliyetlerde lütfen dikkat etsinler. Yanan ormanlar değil geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:19
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