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Ekonomi Bodrum'da yine fiyatlar tavan yaptı! Dürüm 400 lira
Ekonomi

Bodrum'da yine fiyatlar tavan yaptı! Dürüm 400 lira

Bodrum’da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 23:10:00 -
Bodrum'da yine fiyatlar tavan yaptı! Dürüm 400 lira

Bodrum’da bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor. Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan locaların fiyatı ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan Highlight Hotelin içerisinde bulunan Miya Beach giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor. Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira olduğu öğrenildi.

Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor. 10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor.

Göltürkbükü fiyatları tavan yaptı

Türkbükü'de ise 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükü’deki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor.

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Yorumlar

Kerdoğ

bize ne alan memnun satan memnun. sen vergisini veriyor mu ona bak
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karlıdağlar

az bile; oralara gidenlerde para bol.
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