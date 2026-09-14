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Yerel Bodrum'da yasadışı bahis operasyonunda 41 gözaltı, 9 şüpheli için çalışma sürüyor
Yerel

Bodrum'da yasadışı bahis operasyonunda 41 gözaltı, 9 şüpheli için çalışma sürüyor

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Bodrum'da yasadışı bahis operasyonunda 41 gözaltı, 9 şüpheli için çalışma sürüyor

'Sokaklar Güvende' operasyonundan önce 50 şüphelinin yasadışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği tespit edilmişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığının "Sokaklar Güvende" adıyla 14 Eylül sabahı eş zamanlı düzenlediği yasadışı bahis operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında düzenlendi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, 20 Mayıs 2026'da Takipli Siber Suç Faaliyetine ilişkin çalışma başlatmıştı.

İncelemeler, açık kaynak araştırmaları ve MASAK analiz raporu sonucunda, 50 şüphelinin yasadışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 TL tutarında işlem hacminin bulunduğu belirlendi.

Aramalarda 62 cep telefonu, 58 sim kart, 38 flash bellek, 6 hafıza kartı, 17 CD, 21 notebook, 4 masaüstü bilgisayar, 8 harddisk, 2 akıllı saat, 3 DVD kaset, 1 veri transfer kablosu ve 5 tablet olmak üzere 225 dijital materyal ile 2 tabanca ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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