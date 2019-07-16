Bodrum’da yabancı turist sayısında artış

Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı-BOTAV, Bodrum’a bu yaz sezonunda havayolu ile gelen turist sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 23,34’lük bir artış olduğunu açıkladı.

Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı-BOTAV’ın Muğla Emniyet Müdürlüğü ile Milas-Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden derlediği bilgilere göre 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle yurtdışından giriş yapan yolcu rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,34 artış yaşandı. 2019 yılında İngiltere,Rusya, Polonya, Hollanda, Ukrayna, Belçika, Fransa, Azerbaycan, İsrail, Çekya, Danimarka, Romanya, Bulgaristan, İsveç, Litvanya, Sırbistan, İrlanda, İtalya ve Kazakistan’dan gelen turist sayılarında artış olurken, Almanya’dan gelen turist sayısında ise 2018 yılının aynı döneme göre azalma yaşandı. Bodrum’a deniz yolu ile giriş yapan turist sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 6,69’luk bir artış meydana geldi.

Yurtdışından gelenlerin sayısındaki artış turizmcileri sevindirirken aynı dönemde, Bodrum’a gelen yerli turist sayısında ise yüzde 30 civarında azalma oldu.

Öte yandan, 2019 yılında Bodrum’da bulunan yatak kapasitesine 2 bin 200 yatak daha ilave edildiği bildirildi.