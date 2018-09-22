Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! Lastiğin içerisinde gizlemişler...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 221 gram esrar ile 52 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.Ş. ve Ö.Ç'nin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Gümbet Kavşağı'nda durdurduğu otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların gösterdiği evde yapılan aramada, yatak odasındaki otomobil yedek lastiği dikkati çekti. Lastiğin içine saklanan 1 kilo 221 gram esrar ile 52 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.Ş. ve Ö.Ç. tutuklandı.

Bu arada, operasyon polis ekipleri tarafından görüntülendi.