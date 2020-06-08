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Aktüel

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:27:49 -
Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla, "silahlı tehdit" suçuyla ilgili bir ihbarı değerlendiren Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda O.U, R.U, Y.Z, A.K, F.K, M.B, E.D, B.Ç, E.K, B.A, F.K, ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve üst aramalarında, 3 ruhsatsız tabanca ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Haklarında, "silahlı yağma" ve "birden fazla kişi ile silahlı tehdit" suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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