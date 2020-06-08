Bodrum’da sahili genişletmek için ağaç katliamı yaptılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir tatil sitesinin içerisinde bulunan sahildeki ağaçlar kesildi, dere yatağının ağzı kapatıldı. Deniz canlıları kapanan dere yatağında kaldı. Bodrum Belediyesi ekipleri siteye baskın yaparak tutanak tuttu.

Akyarlar Mahallesinde bulunan bir tatil sitesinde, sahilleri genişletmek için ağaç katliamı yapıldı. Palmiye, Defne ve Çam ağaçları kökünden kesilerek sahil genişletildi. Dere yatağının denize akan kısmı, toprak ve mıcırlarla kapatıldı. Derenin içerisinde, balık sürüsü ve deniz canlıları mahsur kaldı. Ağaçların ve derenin kapatıldığını gören duyarlı vatandaşlar Bodrum Belediyesine ihbarda bulundu. Site yönetimi ise kestiği ağaçları şezlong şemsiyeleriyle gizlemeye çalıştı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nden ekipler sahile giderek incelemelerde bulundu. Gördükleri manzara karşısında şoke olan ekipler, site hakkında tutanak tuttu. Lüks sitenin ağaçları sosyal mesafe kuralları nedeniyle daha fazla şezlong alsın diye kestiği, dere yatağının da üzerinin kapatılarak yol yapıldığı iddia edildi.