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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

İmara aykırılıkları olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen rezidans ve villa inşaatının asansör kulesi ve geçiş koridorundaki yıkım işlemi devam ediyor

12 Eylül 2019 Perşembe 15:24
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi sürüyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine devam ediliyor.

İnşaat sahiplerinin, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde bir süredir sürdürdüğü yıkım işlemi, inşaat sahiplerinin yaptığı başvurunun ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Projenin 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorunun bazı noktalarındaki yıkım görevlilerce yapılıyor. Çalışmalarla asansör kulesinin büyük bölümü yıkıldı. Çalışmalara iş makineleri de kıyıdan destek verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etmişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:24
  1. Bodrum
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. inşaat
  4. kaçak inşaat
  5. Muğla
  6. rezidans
  7. yıkım

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