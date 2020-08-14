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Aktüel

Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:45:52 -
Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Çırkan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarla birlikte yayılan ve yerleşim yerlerine de yaklaşan yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerine de bir süre panik yaşatan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 hektarlık otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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