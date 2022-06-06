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Yerel Bodrum'da orman yangını!
Yerel

Bodrum'da orman yangını!

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:17:00 -
Bodrum'da orman yangını!

Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, saat 13.00 sıralarında, tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Halk yardıma koştu

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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