Bodrum'da korkutan yangın! Müdahale edilemiyor

Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri yangına müdahale için olay yerine ulaştı. Ekipler, havanın aşırı rüzgarlı olması ve arazi yapısı nedeniyle yangına henüz müdahale edemedi. Yetkililer, arazözlerin beklendiğini ifade ederken, yangının kayalık alana doğru ilerlediği, bu alanı aşması durumunda daha da etkili olabileceği belirtildi.