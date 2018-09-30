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Bodrum'da korkutan yangın!

Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle söndü.

30 Eylül 2018 Pazar 08:47
Bodrum'da korkutan yangın!

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde bulunan yarımadadaki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İTFAİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAĞMUR BAŞLADI

Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 tarafı denizle çevrili olan ve karadan yol bulunmayan yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken yağmur başladı.

YAĞMUR SÖNDÜRDÜ

Alevlerin, yağışın etkisiyle söndüğü ve ekiplerin bir kısmının bölgede tedbir amaçlı bekletildiği belirtildi. 

Sabah saatlerinden itibaren, yangının ne kadar alanda etkili olduğuna ve çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların yapılacağı bildirildi. 

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:47
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