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Aktüel

Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su kesintisi yaşanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:07:46 -
Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su kesintisi yaşanacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su kesintisi yaşanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Torba Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait ana depo çıkışında patlama meydana geldiği belirtildi.

Bölgede belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirilen açıklamada, içme suyu isale hatlarında bugüne kadar bin 780 kez patlama olduğu kaydedildi.

Patlayan hatlar nedeniyle 4,5 milyon metreküp suyun boşa gittiği belirtilen açıklamada, bunun onarım, iş gücü, personel gideri ve su ücretiyle yaklaşık 29 milyon liraya mal olduğu ifade edildi.

Açıklamada, onarım çalışması nedeniyle ilçe genelinde 36 saat su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.


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