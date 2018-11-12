THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

Bodrum'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:26
Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığından 1 kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A isimli 5 şüphelinin, dün saat 04.00'te, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelden 2 araçla 8 Filistinli kaçak göçmeni, İçmeler Mahallesi kıyılarına götürdüğünü tespit edince operasyon gerçekleştirdi. Organizatör oldukları iddiasıyla B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A. gözaltına alındı ve kaçaklarla birlikte emniyete götürüldü.

8 Filistinli kaçak göçmen, işlemleri tamamlanınca, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda can yeleği, tekne için kullanılan materyaller ve benzin bidonları ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltı işlemi tamamlanan 1'i kadın 5 zanlı bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:26
  1. Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı
  2. Muğla
  3. Bodrum
  4. Göçmen kaçakçılığı
  5. polis operasyonu
  6. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan sahte haber sonrası yakılarak öldürüldü
    1. Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan..
    2. Moody's'ten Türkiye'ye risk açıklaması
    3. İŞKUR TYP personel alımları TYP..
    4. Hindistan'da çatışma çıktı: 4 kişi..
    5. İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a dikkat..
    6. ABD Başkanı Trump tüm dünyayı tehdit..
    7. İlk milli jet motoru test edildi!..
    8. Evinizin altında fay hattı var mı?..
    9. Adana'da 'Cono Aşireti'nin şifresi..
    10. Donald Trump'tan dünyaya tehdit: Artık..
    11. CHP'li seçmenin kafası karıştı! 'Bizim..
    12. ABD savaş uçağı düştü!
    13. UBER derneğinden taksicilere duyurusu
    14. Apartmanda can pazarı: 7 kişi..
    15. Nevşehir'de FETÖ operasyonu: 23 kişi..
    16. Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj:..
    17. Alman Bakan Seehofer: Parti..
    18. İstanbullular dikkat! 3 köprü trafiğe..
    19. İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne..
    20. "Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama!..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu