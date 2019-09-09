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Bodrum’da film gibi kaza

Bodrum’da hızını alamayarak takla atan cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
Bodrum’da film gibi kaza

Bodrum’da hızını alamayarak takla atan cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Film sahnelerini aratmayan kazada, takla atan lüks aracın sürücüsü ve yolcunun araçtan kaçan 5 bin euro değerindeki köpeği araması şaşkınlığa neden oldu. Kazayı görerek yardım etmek için aracından inen bir vatandaşa ise başka bir araç çarptı. Sabaha karşı yaşanan akıl almaz kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, sabaha karşı Bodrum-Turgutreis yolu, Bitez kavşağında meydana geldi. 48 BV 849 plakalı lüks bir cip hızını alamayarak Bitez kavşağında takla attı. Billboardları yıkıp geçen cipte bulunan Sefa K. isimli sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar araçta bulunan 5 bin euro değerindeki “Toy poodle” cinsi köpeği aramaya başladı. Olay yerine gelen trafik ekipleri araçta kimseyi bulamayınca çevrede arama yaptı. Polis ekipleri yaralıların kaçtığını düşünürken, olay yerine dönen kazazedeler patronlarının köpeğinin de araçta bulunduğunu ve kazanın ardından araçtan çıkarak kaçtığını ifade etti. Köpeği bulamayan yaralılardan, yolcu olan yaralı ayakta tedavi edildi. Sürücü Sefa K. ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Yardıma koşan vatandaşa araba çarptı


Kazayı görür görmez aracını park edip yaralılara yardıma giden vatandaşa, Bodrum istikametinden gelen 34 BEC 444 plakalı bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan vatandaş da hafif şeklide yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri köpeği arayan yaralıları bulamayınca, araç çarpması sonucu yaralanan vatandaşa müdahale ederek hastaneye kaldırdı.


34 BEC 444 plakalı araç içinde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü ve yolcu da yaralandı. Ardı ardına yaşanan kazada yaralanan 4 kişi Bodrum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazalar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı


Film sahnelerini aratmayan akıl almaz kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızlı bir şekilde kavşağa giren lüks cipin takla attığı anlar ve yaralılara yardım için koşan vatandaşa başka bir aracın çarptığı anlar yer alıyor.


Polis ekipleri kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
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