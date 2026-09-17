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Gündem Bodrum'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti!
Gündem

Bodrum'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

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Bodrum'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Muğla Bodrum’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Metin Ede'nin kullandığı 48 AUT 829 plakalı motosiklet, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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