Bodrum’da feci kaza! Araç restorana daldı
Bodrum-Milas yolunda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonrasında bir aracın, yol kenarındaki restorana girdiği görüldü.
Yaz tatili için binlerce vatandaşın akın ettiği Muğla’da dehşete düşüren bir trafik kazası yaşandı.
Bodrum-Milas yolu üzerinde bir restoranın hemen önünde 34 cap 864 plakalı bir araç ile 09 tr 022 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trafik kazası sonrasında vatandaşların korku dolu bakışları kameralara yansıdı.
Aynı zamanda araçlardan birinin, yol kenarındaki restorana girdiği görüldü.