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Yerel

Bodrum’da feci kaza! Araç restorana daldı

Bodrum-Milas yolunda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonrasında bir aracın, yol kenarındaki restorana girdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:07:00 - 2020-08-09 15:12:21

Yaz tatili için binlerce vatandaşın akın ettiği Muğla’da dehşete düşüren bir trafik kazası yaşandı.

Bodrum-Milas yolu üzerinde bir restoranın hemen önünde 34 cap 864 plakalı bir araç ile 09 tr 022 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trafik kazası sonrasında vatandaşların korku dolu bakışları kameralara yansıdı.

Aynı zamanda araçlardan birinin, yol kenarındaki restorana girdiği görüldü.

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