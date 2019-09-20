Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nınBodrumilçesi açıklarında batan lastikbottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi,Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeğibulmak için çalışma başlatıldı. Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı. İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu,14'ü düzensiz göçmen15 kişiyi kurtardı. Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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