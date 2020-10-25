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Aktüel Bodrum'da alternatif bisiklet rotaları Rus turistlere tanıtıldı
Aktüel

Bodrum'da alternatif bisiklet rotaları Rus turistlere tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:26:55 -
Bodrum'da alternatif bisiklet rotaları Rus turistlere tanıtıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bisiklet turizmini geliştirmek amacıyla belirlenen alternatif rotalar Rus turistlere tanıtıldı.

Rus turistler, Bodrum ilçesiyle Gökova Körfezi kapsayan 4 günlük programda yaklaşık 220 kilometre pedal çevirdi.

Doğayla iç içe eğlenceli anlar geçiren turistler, belirli noktalarda mola verip güneşli havada denizin tadını çıkardı. Turistler, aynı zamanda yöre kültürünün öne çıkan ürünlerini tanıma fırsatı buldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, AA muhabirine, Bodrum'da bisiklet turizmi kapsamında ilk kez Rus turist grubunu ağırladıklarını söyledi.

İlçede alternatif bisiklet rotaları belirlediklerini ve bisiklet turizminde faaliyet gösteren üyelerinin bu rotaları müşterilerine sunmaya başladığını ifade eden Aslan, tanıtımların yavaş yavaş sonuçlarını görmeye başladıklarını belirtti.

Bisiklet rotalarının belirlenmesi için yürütülen çalışmalarda Bodrum Kaymakamlığından her türlü desteği gördüklerini anlatan Aslan, "Gelen her kafilenin memnuniyeti ve buradaki rotaların düzgün işlenmesi daha fazla turistin geleceğinin göstergesi." dedi.

Aslan, Türkiye'nin bisiklet turizminde hak ettiği potansiyele ulaşamadığına dikkati çekerek, Avrupa genelinde bisiklet turizminin payının yaklaşık 50 milyar avro olduğunu söyledi.

Turu organize eden firmanın yetkilisi Ali Sonay da bisiklet turizminde sevindirici gelişmeler olduğunu ifade etti.

Turistlerin memnun ayrıldığını belirten Sonay, tanıtım çalışmalarıyla bisiklet turuna katılmak için bölgeye gelen Rus turist sayısının artmasını beklediğini dile getirdi.

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