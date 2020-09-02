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Aktüel Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldı
Aktüel

Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:54:10 -
Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Alan Kurdi anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması gerçekleştirildi.

Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla görsel sanatlar sanatçısı Duygu Uğur tarafından, enstalasyon (yerleştirme sanatı) kullanılarak hazırlanan sosyal sorumluluk projesi, Alan Kurdi anısına yapıldı.

2015 yılında ailesi ile birlikte lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile boğularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Suriyeli Alan bebeğin cansız bedeninin vurduğu Bodrum Fenerburnu sahilinde yapılan çalışma ilgi çekti.

Enstalasyonda aynı renk ve benzer temsili kırmızı balonlar kullanılarak eşitlik ilkesi vurgulandı. Ayrıca sanatçının yaptığı Alan Kurdi'nin mini heykeli de yerleştirme sanatında yer aldı.

Sanatçı Duygu Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm çocukların eşit hakka sahip olduğunu söyledi.

Hiçbir çocuğa, hiçbir nedenle haksız muamele yapılmaması gerektiğini ifade eden Uğur, "Umut Enstalasyonu ile Çocuk Hakları Bildirgesi 2. Maddesi ışığında Suriyeli çocukların da dünyadaki tüm çocuklarla eşit haklara sahip olduğu ve hiçbir sebep ile haksız ve ayrımcı muameleye tabi tutulamayacağını vurguladım." diye konuştu.

Alan bebeğin kıyıya vuran görüntüsünün kendisini de çok üzdüğünü ifade eden Uğur, bu etkinliği, bu olayın unutulmaması adına gerçekleştirdiğini anlattı.

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