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Yerel Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi
Yerel

Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:50:00 -
Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi

Bodrum'a, Bahama bayraklı 347 metrelik "Odyssey of the Seas", Limassol Limanı'ndan geldi. Gemide çoğunluğu ABD'li 3 bin 620 yolcu ile 1651 kişilik mürettebat bulunuyor.

İstanbul'dan gelen Malta bayraklı 262 metrelik "Mein Schiff Herz"de ise çoğunluğu Alman 1696 yolcu, 720 personel yer alıyor.

Gemiden inen yolcular, işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da tarihi alanları gezdi, denize girdi.

"Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerin gece saatlerinde Kuşadası'na, "Mein Schiff Herz"in de Rodos'a hareket edeceği bildirildi.

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