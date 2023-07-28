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Yaşam Bodrum ve Datça açıklarında 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
Yaşam

Bodrum ve Datça açıklarında 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 20:59:00 -
Bodrum ve Datça açıklarında 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

Bodrum ve Datça’da 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 30 düzensiz göçmeni kurtararak karaya getirdi.

Datça ilçesi açıklarında da geri itilen lastik bottaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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