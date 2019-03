Bodrum seçim sonuçları 2019 | Muğla Bodrum 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Muğla’nın Bodrum ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bodrum seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Bodrum’da son durum ne? Bodrum seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Bodrum oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bodrum’da son durum nedir? Bodrum’da hangi parti önde? Bodrum yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Muğla Bodrum yerel seçim sonuçları...

Bodrum partilerin oy oranları

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Bodrum belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor.

Muğla büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır(Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Osman Gürün (Millet İttifakı)

Saadet Partisi Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Turhan Tutumlu

Vatan Partisi Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı Günal Dal

Muğla AK Parti ilçe belediye başkan adayları

Menteşe: Av. Gültekin Akça

Yatağan: Mustafa Toksöz

Kavaklıdere: Mehmet Demir

Milas: Barış Saylak

Bodrum: Dr. Tahir Ateş

Ula: İsmail Akkaya

Marmaris: Serkan Yazıcı

Datça: Dr. Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)

Köyceğiz: Kamil Ceylan

Ortaca: Av. Recep Güneş (Cumhur İttifakı)

Dalaman: Muhammet Karakuş

Fethiye: Muhittin Kayabaş

Seydikemer: Yakup Otgöz

CHP Muğla ilçe belediye başkan adayları

Dalaman: Muhammet Şaşmaz

Datça: Gürsel Uçar

Kavaklıdere: Kenan Ay

Menteşe: Bahattin Gümüş

Milas: Muhammet Tokat

Ula: Ümit Karaaslan

Bodrum: Mustafa Saruhan

2014 Muğla yerel seçim sonuçları

CHP adayı Osman Gürün % 49

AK Parti adayı Mansur Harmandar % 28

MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18

Bodrum 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

MHP % 36

AK Parti % 8

HDP % 3

Dalaman 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

AK Parti % 32

MHP % 32

HDP % 1

Datça 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 46

AK Parti % 35

MHP % 13

HDP % 2

Fethiye 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 33

CHP % 28

AK parti % 27

MHP % 7

Muğla seçmen sayısı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen bilgiye göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Muğla’da toplam 2 bin 244 sandıkta 724 bin 911 seçmen oy kullanmıştı. Muğla’nın ilçe verileri değerlendirildiğinde ise, Bodrum’da 375 sandıkta 130 bin 972 kişi , Dalaman’da 91 sandıkta 28 bin 543 kişi, Datça’da 57 sandıkta 18 bin 421, Fethiye’de 332 sandıkta 114 bin 34 kişi, Kavaklıdere’de 28 sandıkta 8 bin 252, Köyceğiz’de 89 sandıkta 27 bin 400 kişi, Marmaris’te 197 sandıkta 68 bin 498, Menteşe’de 256 sandıkta 82 bin 484 kişi, 357 sandıkta Milas’ta 108 bin 154, Ortaca’da 111 sandıkta 36 bin 666, Seydikemer’de 156 sandıkta 45 bin 938, Ula’da 71 sandıkta 20 bin 214 ve Yatağan’da ise 124 sandıkta 35 bin 335 kişi oy kullanmıştı. 100 binin üzerinde seçmeni bulunan Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinin seçmen sayısı toplamı 353 bin 160 seçmen yer almıştı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.