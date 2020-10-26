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Aktüel Bodrum Kalesi'nde iş kazası: 2 yaralı
Aktüel

Bodrum Kalesi'nde iş kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:50:56 -
Bodrum Kalesi'nde iş kazası: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Bodrum Kalesi'nde meydana gelen iş kazasında biri ağır 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Kalesi'nde çakıl dolu çuval, vinçle taşındığı sırada yırtılarak işçilerin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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