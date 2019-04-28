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Bodrum Dans Kulübü İngiltere’ye uçtu

Bodrum Dans Kulübü Modern Dans Bölümü dansçıları, İngiltere’de yapılacak “International Star Power Talent” yarışması için bu ülkeye gitti.

28 Nisan 2019 Pazar 08:27
Bodrum Dans Kulübü İngiltere’ye uçtu

Bodrum Dans Kulübü Modern Dans Bölümü dansçıları, İngiltere’de yapılacak “International Star Power Talent” yarışması için bu ülkeye gitti.


Avustralya ve Kanada’nın ardından İlgiltere’de yapılacak “International Star Power Talent” yarışmasında dereceye giren dansçılar, Amerika’da yapılacak dünya finaline gitmeye hak kazanacak. Bodrum Dans Kulübü Modern Dans bölümünden dansçı ve ailelerinden oluşan ve bölüm antrenörü Alyona Burlakova eşliğinde İngiltere’ye hareket eden 30 kişilik grup yarın Bodrum’a dönecek.


İngilteredeki yarışmada 4 solo, 1 duo, 2 trio ve 3 mini grup olmak üzere toplam 10 koreografi sergileyecek olan minik dansçılar, yolculuğa çıkmadan önce Bodrum Dans Kulübü çalışma salonunda aileleri ve basın için son provalarını gerçekleştirdi.



1 saat süren toplantı ve provaların ardından basın açıklaması yapan Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci şunları söyledi:


“Bodrum Dans Kulübü’nde dans sporunda yetenekli sporcular yetiştirmek ve bu sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler almaları için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu alanda başta bölüm sporcularımız olmak üzere, büyük bir özveri ile destek veren ailelerini ve bölüm antrenörümüz Alyona Burlakova’yı tebrik ediyorum. 2018 yılında Türkiye’nin tek resmi yarışması olan, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun düzenlediği ‘Serbest Stil Türkiye Şampiyonasına’ farklı yaş ve kategorilerde 5 grup ile katılan Modern Dans bölümümüz, katıldığı her kategoride Türkiye Şampiyonu olarak 5 altın madalya ile Bodrum’a dönmüştü. Katıldıkları tüm kategorilerde ülke şampiyonu olan gençlerimiz şimdi İngiltere’de ülkemiz adına yarışıyorlar. Bodrum’a döndükleri gün akşamı 29 Nisan Dünya Dans Günü Kutlamaları için İskele Meydanında 2 bin kişiye gösteri yapacak olan Modern Dans Bölümümüz, bir hafta sonra Bodrum’da yine kulübümüz tarafından düzenlenecek 3. Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali ve Modern Dans Yarışmalarına katılacaklar. İngiltere’de yarışan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum, İngiltere’den güzel derecelerle Bodrum’a döneceklerine inanıyorum”

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:27
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