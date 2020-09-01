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Aktüel Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Arslan, Bodrum basınıyla bir araya geldi
Aktüel

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Arslan, Bodrum basınıyla bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:21:02 -
Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Arslan, Bodrum basınıyla bir araya geldi

MUĞLA (AA) - Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, adli yıl açılışı dolayısıyla ilçede görevli basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bodrum Adliyesi'nde düzenlenen toplantıya Arslan'ın yanı sıra cumhuriyet savcıları da katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Bodrum Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geniş tedbir aldıklarını söyledi.

Adliye girişine kamera koyduklarını ifade eden Arslan, "Bu kamera hem ateş ölçüyor hem de maske olmadığında uyarı veriyor. Çok nitelikli bir kamera. Her kata 4'er tane dezenfektan koyduk. Ben sık sık kullanıyorum, arkadaşlarımıza da kullanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Maskesi olmayanlara girişte maske verdiklerini anlatan Arslan, "Çok şükür şimdiye kadar ne meslektaşlarımızda ne de adliye personelimizde pozitif vaka görülmemiştir. Bundan sonra da bulaş olmaması için tüm yargı çalışanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını özellikle istirham ediyorum." diye konuştu.

Bu yıl suç olaylarında geçen yıla göre yüzde 8 azalma olduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Biz iki yıl önce göreve başladığımızdan bu yana gerçekleşen tek organize olay diyebileceğimiz motosiklet çetesinin gerçekleştirdiği olaydı. İki vatandaşımız silahlı saldırıya uğramış, biri hayatını kaybetmişti. Zaten suçlular hemen bulundu, devam eden soruşturmada diğer şüphelilerle ilgili gereği yapılmıştı. Çok şükür bizde başka organize bir olay yaşanmadı. Arkadaşlarımız o anlamda iyi çalışıyor."

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